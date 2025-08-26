La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Swissmedic: gare aux produits trompeurs liés à la perte de poids

Keystone-SDA

Swissmedic met en garde contre la multiplication des offres de produits falsifiés, trompeurs ou non autorisés destinés à la perte de poids. Leur utilisation comporte en effet des risques majeurs pour la santé.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Ces préparations peuvent contenir des substances non testées, non déclarées ou nocives, être de qualité insuffisante ou mal dosées.

En plus des injonctions amaigrissantes illégales, il existe des «préparations amaigrissantes» proposées comme compléments alimentaires. Mais ces offres utilisent des noms trompeurs, exploitent le logo Swissmedic de manière abusive, voire apposent des labels de qualité factices sur l’emballage dans le but de tromper les consommateurs, prévient mardi Swissmedic dans un communiqué.

Les agonistes du récepteur GLP-1 sont très présents actuellement sur les réseaux sociaux, associés à des promesses irréalistes de perte de poids. Certains fournisseurs douteux font la promotion de ces produits, parfois de manière ciblée et très insistante.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
33 J'aime
21 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
30 J'aime
58 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
6 J'aime
6 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision