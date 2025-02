Taïwan dit avoir détecté six ballons chinois près de l’île

Keystone-SDA

Le ministère taïwanais de la défense a affirmé vendredi avoir détecté six ballons chinois autour de Taïwan. Pékin considère l'île comme une partie de son territoire.

(Keystone-ATS) Les six ballons ont été repérés au cours des 24 heures courant jusqu’à 06h00 locales vendredi, selon le décompte du ministère taïwanais. Neuf avions militaires, six navires de guerre et deux « navires officiels » chinois ont également été détectés près de l’île au cours de la même période.

Pékin considère l’île, gouvernée séparément depuis 1949, comme une partie de son territoire et n’a jamais renoncé à employer la force pour en reprendre le contrôle.

Ces dernières années, la Chine a accru sa pression militaire et déploie quasiment quotidiennement des avions de combat ainsi que des navires de guerre autour de l’île.