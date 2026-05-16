Trois incendies vendredi dans la région d’Utzensdorf (BE)

Keystone-SDA

Trois incendies se sont déclarés en l'espace de quelques heures vendredi dans la région d'Utzensdorf, entre Berne et Soleure. La police bernoise privilégie dans les trois cas la piste criminelle, mais un lien entre les trois sinistres n'est pas établi.

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(Keystone-ATS) C’est justement ce que l’enquête en cours essaie de déterminer, a précisé samedi un porte-parole de la police cantonale à Keystone-ATS. Tous les incendies ont été éteints.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un hangar a d’abord été la proie des flammes à Utzenstorf. Les pompiers ont rapidement maîtrisé et éteint l’incendie. Peu après, un incendie a été signalé dans un immeuble locatif, qui, selon la police, a été éteint par un tiers.

Vendredi après-midi, c’est une maison individuelle qui était en feu dans la commune voisine de Wiler bei Utzenstorf. Une personne a été légèrement blessée et transportée à l’hôpital. Les pompiers locaux ont rapidement maîtrisé l’incendie.

La police cantonale a lancé un appel à la prudence samedi. Il convient de toujours fermer à clé son logement, même en cas d’absence de courte durée. Il faut également veiller à ce que les portes secondaires, menant par exemple à la buanderie, au garage ou au local à vélos, soient elles aussi fermées à clé.