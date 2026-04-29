Trump affirme que les Etats-Unis ont «vaincu militairement» l’Iran

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump a affirmé mardi, lors d'un banquet à la Maison-Blanche en présence du roi d'Angleterre Charles III, que les Etats-Unis avaient "vaincu militairement" l'Iran.

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(Keystone-ATS) «Nous avons vaincu militairement cet adversaire particulier et nous ne laisserons jamais cet adversaire […] posséder une arme nucléaire», a déclaré au sujet de l’Iran le président américain lors de l’ouverture du banquet, affirmant que, sur ce point, «Charles est encore plus d’accord avec moi que je ne le suis».