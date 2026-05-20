La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Trump participera au sommet du G7 en France en juin

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump participera au sommet du G7 en France, prévu du 15 au 17 juin, a indiqué mardi à l'AFP un responsable de la Maison Blanche.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les dirigeants du groupe d’économies avancées réunissant Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni doivent se retrouver dans la ville thermale d’Evian, au bord du lac Léman.

L’atmosphère s’annonce chargée entre le milliardaire républicain et certains des chefs d’Etat et de gouvernement attendus en France, contre lesquels il a lancé nombre d’offensives commerciales et diplomatiques.

La guerre en Iran est une source de tensions supplémentaires entre Donald Trump et les autres dirigeants du G7, auxquels le président américain reproche de n’avoir pas soutenu l’offensive militaire américaine, ou de ne pas s’être impliqués pour rouvrir le détroit d’Ormuz.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision