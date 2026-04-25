Ukraine: frappes meurtrières, Zelensky veut plus de sanctions

Keystone-SDA

Au moins cinq personnes ont été tuées et 34 autres blessées, parmi lesquelles deux enfants, dans des frappes russes à Dnipro, ont annoncé samedi les autorités ukrainiennes. Le président Volodymyr Zelensky a réclamé de nouvelles sanctions contre Moscou.

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(Keystone-ATS) Au total, les dernières attaques russes en Ukraine ont fait au moins six morts et près d’une quarantaine de blessés, selon les autorités ukrainiennes, tandis que Moscou a dénombré au moins un mort et trois blessés dans des frappes sur son territoire.

Disant agir en réponse à des attaques ukrainiennes contre des infrastructures civiles russes, la Russie a affirmé avoir mené une «frappe massive» contre «des installations du complexe militaro-industriel et du secteur énergétique, ainsi que des infrastructures portuaires». «Les objectifs de la frappe ont été atteints», a assuré le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Les efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale sont au point mort.

Le rôle de médiation des Etats-Unis, qui a permis plusieurs cycles de négociations entre Kiev et Moscou, a été suspendu par le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient fin février.

Quartier résidentiel touché à Dnipro

A plus de 100 kilomètres de la ligne de front qui traverse l’est et le sud de l’Ukraine, la ville industrielle de Dnipro a été la plus durement touchée après avoir été déjà prise pour cible plusieurs fois ces derniers jours.

Le bilan y est de cinq morts et de 34 blessés, selon les autorités, qui ont précisé qu’un quartier résidentiel avait été touché.

«Un garçon de 9 ans reçoit des soins en ambulatoire. Une adolescente de 17 ans a été hospitalisée dans un état jugé modérément grave», a écrit le chef de l’administration militaire régionale de Dnipropetrovsk Oleksandr Ganja sur Telegram.

Des photos et vidéos diffusées par les secours ukrainiens montrent un immeuble d’habitation en grande partie démoli et des secouristes extrayant un corps dans un sac noir.

Les Russes «ciblent délibérément des sites civils et, une fois les secours, les équipes techniques, la police et les soignants arrivés sur place, ils frappent de nouveau», a affirmé le maire de Dnipro Boris Filatov sur Telegram, assurant qu’un de ses adjoints avait failli être tué alors qu’il évaluait les dégâts.

Une personne a par ailleurs été tuée et quatre autres blessées par un tir de drone russe contre un minibus civil dans la région de Zaporijjia (sud), a annoncé le chef de l’administration régionale, Ivan Fedorov.

Pour de nouvelles sanctions

«Chaque frappe de ce type doit rappeler à nos partenaires que la situation exige une action immédiate et décisive. Nous avons besoin d’un renforcement rapide de notre défense aérienne», a réagi le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux.

«Nous devons également avancer dès maintenant vers le 21e paquet de sanctions européennes contre la Russie. La pause provoquée par le blocage du 20e paquet a donné à l’agresseur un temps supplémentaire pour s’adapter – il est important de contrer cela», a-t-il ajouté.

Réunis à Chypre, les dirigeants européens ont approuvé jeudi un vingtième paquet de sanctions contre la Russie, visant le secteur bancaire et ajoutant de nouvelles restrictions aux exportations de pétrole russe.

Civils tués

Après des mois de blocage de la Hongrie, ils ont également validé un prêt crucial de 90 milliards d’euros à l’Ukraine, qui doit lui permettre de renforcer sa défense et d’assurer les dépenses de l’Etat sur la période 2026-2027.

Des civils en Ukraine sont tués presque tous les jours par des bombardements russes depuis le début de l’invasion russe à grande échelle du pays en février 2022.

En riposte, Kiev frappe le territoire russe, faisant également des victimes civiles.

Attaque de drone

Une femme a été tuée et un homme gravement blessé dans une frappe de drone contre une voiture dans la région russe de Belgorod, frontalière de l’Ukraine, où un conducteur de tracteur a aussi été blessé dans une autre frappe, selon le gouverneur Viatcheslav Gladkov.

Dans la région de Koursk, également frontalière de l’Ukraine, une attaque de drone ukrainien a blessé un mécanicien qui travaillait sur un réservoir d’eau, a annoncé le gouverneur, Alexandre Khinchteïn, sur Max.

Située dans l’Oural à quelque 2000 kilomètres de l’Ukraine, Ekaterinbourg, une des plus grandes villes de Russie, a été touchée par une rare attaque de drone ukrainien qui n’a pas fait de victimes, selon le gouverneur régional Denis Pasler.

Sur le front ukrainien, l’armée russe a affirmé avoir pris la localité de Botchkove, dans la région de Kharkiv (nord-est).

De son côté, la Roumanie a annoncé qu’un drone s’était écrasé sur son territoire samedi près de sa frontière avec l’Ukraine, conduisant à l’évacuation de plus de 200 habitants.