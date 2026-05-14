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Ukraine: importante attaque aérienne en cours sur Kiev

Keystone-SDA

La capitale ukrainienne Kiev faisait l'objet tôt jeudi d'une importante attaque aérienne russe, ont constaté des journalistes de l'AFP. Plusieurs explosions ont été entendues ainsi que des tirs de défense antiaérienne.

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(Keystone-ATS) «L’ennemi frappe Kiev avec des drones et des missiles balistiques», a détaillé le maire de la ville, Vitali Klitschko, appelant sur le réseau social Telegram la population à se mettre à l’abri.

Après une trêve de trois jours à l’occasion de commémorations de la fin de la seconde guerre mondiale, les attaques quotidiennes de la Russie sur les villes ukrainiennes ont repris dans la nuit de lundi à mardi. Mercredi, Moscou a lancé au moins «800 drones» sur le pays, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

En janvier, près de 15’000 civils ukrainiens avaient été tués et 40’600 blessés depuis le début de l’invasion russe le 24 février 2022, selon un rapport de la mission de surveillance des droits de l’homme de l’ONU en Ukraine (HRMMU), publié à cette date.

L’année 2025 a été la plus meurtrière après 2022, avec plus de 2500 civils tués, selon ce document.

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