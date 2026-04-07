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Un avion Swiss atterrit en Belgique à cause d’une odeur suspecte

Keystone-SDA

Un avion de la compagnie Swiss a été forcé à atterrir lundi à l'aéroport de Bruxelles en raison d'une odeur inhabituelle provenant de la cuisine. Selon une porte-parole, les 168 passagers et les six membres d'équipage ont tous quitté l'avion par les issues normales.

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(Keystone-ATS) Personne n’a été blessé lors de cet incident, a déclaré la porte-parole de Swiss à l’agence de presse Keystone-ATS. L’atterrissage s’est déroulé normalement. Par mesure de précaution, l’aéroport a fait appel aux pompiers, une procédure standard dans ce genre de situation. La porte-parole a ainsi confirmé un article de l’agence de presse belge Belga.

L’Airbus A320 effectuait un vol entre Londres et Zurich. Peu avant 19h30, il a fait une escale à Bruxelles. L’atterrissage à Zurich était initialement prévu pour 20h00, a indiqué la porte-parole.

Les passagers ont été hébergés dans des hôtels. La compagnie aérienne se charge des modifications de réservation. Swiss déplore les désagréments causés aux passagers par cet atterrissage imprévu, a ajouté la porte-parole.

Selon les informations fournies par Swiss, l’avion est en cours d’inspection à Bruxelles. Aucune information ne peut encore être communiquée quant à la cause de l’odeur et à la date de retour de l’avion à Zurich.

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