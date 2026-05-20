Un bilan 2025 positif pour le tourisme valaisan

Keystone-SDA

Le tourisme valaisan a enregistré une année 2025 solide, selon le bilan dressé par la Chambre valaisanne de tourisme (CVT). Les nuitées hôtelières ont augmenté de 2,2% par rapport à l'année précédente pour atteindre 4,53 millions.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le Valais s’affirme comme la quatrième région touristique de Suisse, écrit la CVT dans un communiqué mercredi, un jour après son assemblée générale qui s’est tenue à Martigny (VS). Les nuitées commerciales totales atteignent, elles, 9,6 millions (+4,6%), «témoignant de la vitalité de l’ensemble des formes d’hébergement.»

Les bains thermaux ont enregistré 1,2 million d’entrées (+9,3%), alors que les remontées mécaniques ont comptabilisé 10 millions de journées skieurs.

Parmi les facteurs déterminants figurent les conditions favorables dont a bénéficié la saison estivale. Celle-ci a d’ailleurs été rythmée par des événements d’envergure internationale tels que les championnats du monde Mountain Bike UCI accueillis pour la première fois en Valais.

Préparer l’avenir

«Cette dynamique positive ne doit pas occulter les défis, prévient la Chambre valaisanne de tourisme. L’effritement progressif de la clientèle domestique, les contrastes entre destinations, ainsi que les événements naturels dramatiques – dont l’effondrement du glacier ayant détruit le village de Blatten – rappellent la nécessité d’une approche résiliente et différenciée.»

A cet égard, la CVT pilotera le processus participatif visant à doter le canton du Valais d’une «stratégie touristique ambitieuse et partagée» à l’horizon 2030. L’ensemble des acteurs sont ainsi réunis autour d’une vision commune intégrant innovation, durabilité et diversification de l’offre sur quatre saisons. L’accompagnement du développement d’expériences vélo et VTT, la transition numérique et la coordination entre destinations et partenaires économiques font aussi partis des priorités relevées.