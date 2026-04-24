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Un décès dans un grave accident sur l’A1 près de Gunzgen (SO)

Keystone-SDA

Une personne a perdu la vie vendredi matin dans un grave accident de la route survenu sur l'autoroute A1 près de Gunzgen (SO). Plusieurs autres personnes ont également été blessées lors de la collision.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Vendredi matin, la police cantonale de Soleure a confirmé, à la demande de Keystone-ATS, un article publié par 20 Minuten. Selon la police, l’accident s’est produit à hauteur des aires de repos de Gunzgen Sud et Gunzgen Nord, en direction de Berne. Plusieurs véhicules étaient impliqués.

Suite à l’accident, l’autoroute a dû être brièvement fermée à la circulation sur le tronçon concerné. Le TCS a également signalé une fermeture temporaire entre Rothrist et l’échangeur de Härkingen dans les deux sens. Les opérations de sauvetage et de nettoyage se poursuivent.

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