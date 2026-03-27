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Un détenu s’est échappé de la prison de La Brenaz à Puplinge (GE)

Keystone-SDA

Un détenu de la prison de la Brenaz, établissement situé à Puplinge (GE), s'est évadé lundi. L'évasion a eu lieu au cours d'un transfert en ambulance entre la prison et les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), selon une information de la Tribune de Genève, confirmée vendredi par le Département des institutions et du numérique (DIN).

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(Keystone-ATS) Il n’y a eu aucun blessé lors de l’événement, ajoute le DIN. Une enquête menée par l’Inspection générale des services est en cours afin d’éclaircir les circonstances de cette évasion. L’homme était toujours en fuite jeudi. La Brenaz est un établissement fermé destiné aux personnes en exécution de peine ordinaire de courte durée.

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