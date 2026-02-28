La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Un motard perd la vie à Genève en fuyant un contrôle de police

Keystone-SDA

Un motard est décédé vendredi soir à Genève dans une collision avec une voiture alors. L'homme tentait d'échapper à un contrôle de police.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’accident s’est produit peu après 19h20. Le pilote faisait l’objet d’un contrôle par une patrouille de la police municipale sur un parking lorsqu’il a pris la fuite. Le quadragénaire a ensuite heurté une voiture à une intersection. Le motard a chuté et est décédé sur place, malgré l’intervention des secours. La conductrice de la voiture et sa passagère n’ont pas été blessées.

Il s’agit du premier décès sur les routes genevoises en 2026. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances du drame.

