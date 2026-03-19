Un navire touché par «un projectile inconnu» dans le golfe d’Oman

Keystone-SDA

Un navire a été touché jeudi par un "projectile inconnu" à l'est des Emirats arabes unis dans le golfe d'Oman, près du détroit d'Ormuz, a indiqué l'agence maritime britannique UKMTO. Un incendie s'est déclenché à bord.

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(Keystone-ATS) Cet «incident» est intervenu à une vingtaine de kilomètres (11 miles nautiques) à l’est de Khor Fakkan, au sud du détroit, passage stratégique du marché mondial des hydrocarbures, bloqué par l’Iran en riposte à l’offensive américano-israélienne du 28 février.