Un policier blesse un individu qui le menaçait d’une arme blanche

Keystone-SDA

Un policier fribourgeois a fait feu contre un individu qui le menaçait d'une arme blanche, le blessant. L'homme, un requérant d'asile soudanais de 21 ans, était recherché jeudi après avoir fui un établissement psychiatrique du canton.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Une patrouille s’est rendue vers 14h00 au foyer dans lequel résidait cette personne, a affirmé en soirée la police cantonale. L’homme a alors tenté de les agresser avec une arme blanche.

Malgré le recours à un taser, un premier policier n’a pas réussi à neutraliser l’individu. L’un de ses collègues a alors fait usage de son arme.

Blessé, l’assaillant présumé a été secouru par les policiers, avant d’être acheminé à l’hôpital. Le Ministère public a ouvert une investigation qui est menée par la police judiciaire.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

