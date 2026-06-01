La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Une porcherie vaudoise épinglée dans une vidéo

Keystone-SDA

Une vidéo de maltraitances animales dans une porcherie de la Broye vaudoise a été diffusée lundi par l'Observatoire du spécisme. Le collectif annonce qu'une dénonciation pénale va être déposée, tandis que l'Etat de Vaud ouvre une procédure.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’objectif de cette procédure consiste à «vérifier les circonstances de la prise des images, établir avec certitude le lieu concerné et identifier les personnes responsables de ces agissements», indique le vétérinaire cantonal Giovanni Peduto, dans une déclaration écrite envoyée à Keystone-ATS.

Les images montrent notamment une truie frappée à coups de pelle ou un porcelet tué en étant projeté violemment contre le sol. D’autres manipulations brutales sont visibles dans la vidéo, où des cadavres gisent au milieu des vivants.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision