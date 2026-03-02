La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Une première prestation communale désormais en ligne

Keystone-SDA

En Valais, il est désormais possible de commander une attestation de domicile auprès de quatre communes pilotes, soit: Monthey, Val de Bagnes, Conthey et Viège. Le lancement de cette première prestation communale devrait s'étendre aux 122 communes du canton d'ici à fin 2026.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «En service depuis janvier 2025, le portail online.vs.ch est appelé à devenir la porte d’entrée unique pour l’ensemble des services en ligne du canton, des communes et des établissements paraétatiques», rappelle l’Etat du Valais, dans un communiqué diffusé lundi.

Jusqu’à présent, les demandes en ligne prenaient la forme de formulaires électroniques, dont l’identité du requérant devait ensuite être contrôlée manuellement. Avec online.vs.ch, l’usager doit s’identifier de manière électronique. Cela permet de simplifier la saisie de formulaires et l’accès aux données. Le traitement des demandes est ainsi accéléré tout en renforçant la sécurité et la confidentialité des informations personnelles.

Depuis sa mise en service en janvier 2025, le portail online.vs.ch regroupe plus de 40 prestations de l’administration cantonale. Son offre sera progressivement étoffée avec l’intégration de nouvelles prestations cantonales, communales et des établissements paraétatiques.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision