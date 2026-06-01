Valais: deux délits de chauffard supplémentaires en un après-midi

Keystone-SDA

Un douzième et un treizième cas de délit de chauffard ont été enregistrés, le 14 mai dernier, en Valais. Les conducteurs appréhendés l'ont été à Niederwald, dans le Haut-Valais.

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(Keystone-ATS) Le véhicule d’un Britannique de 55 ans a été mesuré à 163 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h. Arrêté peu après, le conducteur s’est vu notifier une interdiction de conduire sur le territoire suisse avant de devoir s’acquitter d’une amende de plusieurs milliers de francs, précise, lundi, la Police cantonale valaisanne dans un communiqué.

Lors du même contrôle, un second véhicule a été enregistré, au même endroit, à 146 km/h. Son conducteur – un autre ressortissant britannique, âgé de 62 ans -, a fait l’objet des mêmes sanctions.

Les intéressés ont été dénoncés auprès du Service de la circulation routière et de la navigation ainsi qu’au Ministère public, qui a ouvert des instructions. Les contrevenants s’exposent à des peines allant jusqu’à quatre ans de prison et à un retrait de permis d’au moins deux ans.