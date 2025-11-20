Vaud et le Tessin veulent renforcer leurs échanges linguistiques

Keystone-SDA

Vaud et le Tessin vont signer, mardi prochain, une Déclaration de coopération pour favoriser les échanges linguistiques entre les deux cantons. Cet accord vise notamment à mettre en avant la 12e année linguistique.

(Keystone-ATS) Ce programme, né en 2023, permet aux élèves ayant terminé leur scolarité obligatoire de faire une 12e année dans une autre région linguistique. Les élèves vaudois et tessinois peuvent par ailleurs participer, dès leur 9e année, à des échanges scolaires de deux semaines qui les préparent à vivre une année complète dans l’autre région, relève jeudi l’Etat de Vaud dans un communiqué.

La Déclaration de coopération entre les deux cantons sera signée dans le cadre de la troisième Semaine nationale de l’échange, programmée la semaine prochaine dans toute la Suisse.

Côté vaudois, une trentaine de classes de l’école obligatoire participent à cette semaine particulière. Elles prendront part à des visites bilingues de musées, des rencontres ou des ateliers, notamment à Fribourg et Berne. Cette année, une exposition interactive appelée «La Fabrique des échanges» est aussi mise à l’honneur dans une dizaine de hautes écoles pédagogiques, dont celle de Lausanne.

Dans les établissements post-obligatoires, les partenariats se renforcent également, poursuit le communiqué du Canton. Et de citer en exemple le gymnase d’Etoy, où des élèves accueilleront des correspondants de Leipzig. Les élèves vaudois effectueront la visite retour en Allemagne en avril prochain.