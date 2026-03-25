Vaudoise Assurance relève le dividende après un bon exercice 2025

Keystone-SDA

Vaudoise Assurance a enregistré un bénéfice net de 156,3 millions de francs en 2025, en hausse de 16,7% sur un an et le plus élevé de son histoire. Les actionnaires se voient proposer un dividende plus important, a indiqué mercredi l'assureur dans un communiqué.

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(Keystone-ATS) Vaudoise a profité d’une croissance de 7,5% des primes brutes dans les activités non-vie, qui ont atteint 1,24 milliard, mais un repli a été essuyé dans les activités vie, qui ont généré des primes brutes de 232,9 millions (-3%). Le chiffre d’affaires total s’est inscrit en hausse de 5,7% à 1,52 milliard de francs.

Dans les affaires non-vie, l’évolution des primes provient aussi bien des primes Choses, Responsabilité civile et Véhicules à moteur que des Assurances de personnes non-vie. La croissance est marquée en Suisse alémanique (+9,5%), mais aussi en Suisse romande (+6,8%) et au Tessin (+3,7%). Le ratio combiné s’inscrit à 96,4%, après 97,9%.

Les frais généraux ont légèrement progressé, à 404,7 millions de francs.

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L’augmentation des fonds propres de 5,8% à 2,66 milliards a été soutenue par le résultat net, ainsi que par l’évolution positive de la réserve de réévaluation et la vente de propres parts de capital, précise le communiqué. Le rendement des fonds propres atteint 6,0%, après 5,5%.

Les détenteurs d’actions de type B se verront proposer un dividende en hausse de 3 francs à 27 francs par titre, tandis que pour les nominatives de type A, un versement de 0,40 franc, après 0,35 franc sera proposé.

Lors de l’Assemblée générale, Philippe Hebeisen sera candidat à sa réélection en qualité d’administrateur et de président du Conseil d’administration. Martin Albers, Hélène Béguin, Nathalie Bourquenoud, Javier Fernandez-Cid, Eftychia Fischer, Cédric Moret et Jean-Philippe Rochat se représentent pour un nouveau mandat tandis que Peter Kofmel, entré en fonction en 1999, ne sollicitera pas le renouvellement de son mandat.

La croissance du chiffre d’affaires devrait se poursuivre lors de l’exercice en cours, qui sera marqué par le rachat du gestionnaire de fonds immobiliers Procimmo Group.

Conséquences de Crans-Montana

A l’instar d’autres compagnies d’assurance, Vaudoise est exposée aux conséquences de l’incendie qui a ravagé Crans-Montana en début d’année. «Il est encore trop tôt pour donner des chiffres concrets. Mais nous tablons sur des charges d’environ 10 millions de francs pour l’exercice 2026», a déclaré mercredi le CEO Jean-Daniel Laffely lors de la conférence de presse sur le bilan.

La majeure partie des prestations d’assurance concerne l’assurance accidents et les traitements des patients souffrant de brûlures graves, a poursuivi le directeur de Vaudoise. De plus, des charges sont également à prévoir dans l’assurance de biens, comme par exemple pour un sinistre survenu dans un cinéma situé à proximité du bar «Le Constellation», qui a été détruit par le feu.

De nombreuses questions restent encore sans réponse concernant cette catastrophe, notamment en matière de responsabilité et de culpabilité. Le coût final de la catastrophe pour les assureurs reste également inconnu. On sait toutefois qu’Axa Suisse assure la responsabilité civile de base de la commune et la responsabilité civile professionnelle du bar. Ces couvertures sont toutefois assorties de plafonds clairement définis, qui excluent une couverture intégrale de l’ensemble des dommages.