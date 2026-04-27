Vevey: crédits supplémentaires pour la place du Marché

Keystone-SDA

Deux crédits supplémentaires, d'un montant total d'environ 5,3 millions de francs, sont nécessaires pour mener à bien le réaménagement de la place du Marché à Vevey. Ces crédits sont soumis par la Municipalité au Conseil communal.

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(Keystone-ATS) Le Conseil communal a déjà validé, en mai 2021, un crédit d’ouvrage de 13,246 millions de francs. Des ajustements financiers sont toutefois nécessaires, indique lundi la Ville de Vevey.

Plusieurs éléments sont avancés pour justifier cette révision: la prise en compte des préoccupations des opposants au projet, les demandes de la Direction générale des immeubles et du patrimoine, l’intégration de solutions plus adaptées au Plan climat (revêtements utilisés), des dispositifs facilitant l’entretien par les services communaux, de nouvelles contraintes techniques ou encore la mise en conformité avec les exigences du Plan directeur communal, entré en vigueur fin 2024.

Dans le détail, le Conseil communal devra se prononcer en juin sur une demande de crédit complémentaire de 4,7 millions de francs. Un second crédit de 599’000 francs, visant à financer les études du projet de réaménagement, sera aussi soumis au législatif.

Eléments abandonnés

Pour maintenir «le meilleur équilibre financier possible» par rapport au budget global, la Municipalité dit avoir abandonné plusieurs éléments du projet initial. C’est le cas notamment de la plateforme en bois prévue sur le domaine cantonal, des brumisateurs et du fitness urbain.

La Municipalité souligne aussi que «les crédits demandés constituent des montants maximaux» et qu’elle continue de chercher «toutes les pistes d’économies possibles.»

Après des années de procédure, le chantier de transformation de la place du Marché a commencé en novembre dernier. La première phase des travaux, qui concerne les franges est et ouest, se déroule «sans encombre et touche à sa fin», précise la Municipalité.

La deuxième phase, qui porte principalement sur la réfection et l’aménagement de la partie sud du tapis central, débutera cette semaine. La fin du chantier est attendue courant 2028.