Victoires de la musique: le triomphe de Theodora

Keystone-SDA

A peine débarquée dans le paysage musical, Theodora a raflé quatre trophées vendredi soir aux Victoires de la musique. La Québecoise Charlotte Cardin et le renouveau de Disiz, du rap à la chanson ont également été couronnés.

(Keystone-ATS) La «Boss Lady», qui était favorite, a engrangé les prix de meilleure création audiovisuelle pour «Fashion Designa» (14 millions de vues sur YouTube), révélation féminine, révélation scène et meilleur album avec «Mega BBL».

«Je tiens surtout à remercier tous les projets qui sont passés avant moi et qui ont permis à mon projet d’être mieux compris», comme Aya Nakamura ou le rappeur Tiakola, a cité la star de 22 ans au succès fou depuis environ un an.

Avec une large majorité de femmes parmi les nommés, cette 41e édition a d’abord récompensé, comme artiste féminine de l’année, la chanteuse québecoise Charlotte Cardin, en pleine ascension depuis son tube «Feel Good».

«Pour une Québecoise qui vient de s’installer à Paris tout récemment, je ne pouvais pas rêver un meilleur accueil de la part des Français», a lancé la chanteuse de 31 ans sur scène.

De son côté le rappeur et chanteur Disiz a été désigné artiste masculin, un trophée qui vient sacrer sa résurrection en 2025 avec un nouvel album, «On s’en rappellera pas» et le duo «melodrama» avec l’incontournable Theodora.

«Si je suis là aujourd’hui c’est parce que j’ai fait une thérapie: ça m’a permis d’essayer de vivre avec le mal qu’on m’a fait et le mal que j’ai fait», a dit d’emblée l’artiste de 47 ans, qui a connu un parcours en dents de scie. Déjà récompensé par les Victoires en 2006, dans une catégorie un peu fourre-tout, il a estimé que ce nouveau prix représentait «un symbole, un jalon de plus qui fait sauter les a priori de la réussite».

«Une dinguerie»

Reflet des tendances qui ont marqué l’année dernière, le palmarès de ces Victoires décline la pop à différentes sauces, version ballade pour Helena et son «Mauvais garçon» (chanson originale soumise au vote du public), version rock pour Sam Sauvage (révélation masculine), ou version électro pour Justice, le duo de la French touch auréolé du prix du meilleur concert.

«J’ai juste une immense pensée pour ma famille (…) Ma nièce est née ce matin, je savais que cette journée allait être belle!», s’est émue Helena, chanteuse belge révélée par la Star Academy.

«Je pense à tous les gens qui ont des rêves aussi. Moi, j’en avais un. Aujourd’hui, il sera à jamais réalisé», a déclaré Sam Sauvage, sur son nuage alors que sort tout juste son premier album, «Mesdames, Messieurs!»

Diffusée sur France 2, France.tv et France Inter, la cérémonie était présentée par Cyril Féraud et Helena Noguerra, avec Mika comme président d’honneur.

Elle a été rythmée par des prestations en direct, montrant la créativité d’une nouvelle génération d’artistes: Miki et sa troupe d’aventuriers en tenue scout ou Ino Casablanca, qui a transplanté l’esprit d’une fête de quartier populaire entre jus de bissap et trompettes.

A contrario, certains artistes avaient enregistré leur séquence à l’avance, comme Orelsan. Le rappeur caennais, en lice avec «La Fuite en avant», n’a pas reçu une nouvelle statuette, ce qui l’empêche de figurer parmi les artistes les plus titrés de l’histoire, aux côtés d’Alain Bashung et Matthieu Chedid, 13 Victoires chacun.

Absent aussi pour cause de concert à Bruxelles, Indochine – 40 ans de tubes et plus de 13 millions d’albums vendus – a été destinataire d’un prix spécial pour sa tournée record, réunissant plus d’un million de spectateurs. Cette récompense acte au passage un dégel des relations entre la cérémonie et la formation de Nicola Sirkis, qui l’avait qualifiée de «galvaudée».

Tradition oblige, les Victoires ont une fois de plus fait le grand écart entre les générations. La chanteuse grecque francophile Nana Mouskouri, 91 ans, a reçu une Victoire d’honneur pour sa carrière jalonnée de succès, dont «Quand tu chantes» (1976) qui connaît un regain de popularité avec la série Netflix «Cassandra»