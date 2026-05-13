Ville de Genève: plus d’égalité, diversité et inclusion dans les RH

Keystone-SDA

La Ville de Genève renforce son engagement en matière d’égalité, de diversité et d’inclusion au sein de son administration. Pour atteindre cet objectif, le Conseil administratif a adopté en mars 2026 une politique interne en quatre axes qui sera mise en œuvre progressivement.

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(Keystone-ATS) La nouvelle politique RH prolonge des engagements antérieurs, notamment un règlement sur l’égalité professionnelle (2009) et une politique de diversité culturelle (2014), tout en élargissant leur portée. Elle couvre désormais l’ensemble des formes de discrimination, qu’elles soient liées au sexe, à l’identité de genre, à l’orientation sexuelle, aux origines, à l’âge, au handicap ou à l’apparence physique, annonce la Ville mercredi dans un communiqué.

Quatre axes structurent les différentes étapes du parcours professionnel: le recrutement et l’accueil, la formation et la sensibilisation, les conditions de travail et le cadre normatif et disciplinaire. Un concept spécifique sera également développé pour faciliter l’insertion des personnes rencontrant des barrières à l’emploi.

La mise en œuvre de cette politique sera progressive. Elle comprendra notamment la standardisation des outils d’évaluation lors des recrutements, des actions de sensibilisation aux stéréotypes et biais inconscients, ainsi que des adaptations matérielles et organisationnelles (locaux, équipements, horaires).

Pour le maire Alfonso Gomez, ces changements «permettront à la Ville de Genève non seulement de gagner en performance et en attractivité, mais aussi d’améliorer le bien-être de son personnel et de continuer à être exemplaire en matière de promotion d’une société égalitaire et inclusive».

En parallèle, la Ville a participé pour la première fois le 5 mai 2026 à DuoDay. Cette initiative internationale présente dans une dizaine de pays permet à des personnes en situation de handicap de découvrir un métier en immersion professionnelle. Sept stages ont été proposés à cette occasion au sein de l’administration.