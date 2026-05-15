Weinstein: un nouveau procès pour viol se conclut sans verdict

Keystone-SDA

Un nouveau procès pour viol contre l'ancien magnat d'Hollywood Harvey Weinstein s'est terminé vendredi à New York sans que le jury s'accorde à l'unanimité sur un verdict. Condamné dans d'autres affaires, l'homme, à l'origine de la vague #MeToo, reste emprisonné.

3 minutes

(Keystone-ATS) Dans un communiqué, le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, se dit «déçu» que le juge ait déclaré le procès nul en l’absence d’un verdict, alors que la victime, une ancienne aspirante actrice, «se bat pour obtenir justice» depuis près de dix ans.

Il s’agissait du troisième procès, après l’annulation d’une première condamnation d’Harvey Weinstein prononcée en 2020, puis une précédente absence de verdict en 2025.

Selon le récit de Jessica Mann, âgée de 27 ans au moment des faits, le producteur américain l’a violée dans sa chambre d’hôtel à Manhattan en mars 2013, peu de temps après leur rencontre lors d’une soirée.

Dans son témoignage devant la cour suprême pénale de l’Etat de New York, celle-ci s’est souvenue avoir pensé au «miracle» qu’un personnage aussi puissant se propose d’être son «mentor». La défense assurait que la relation sexuelle était consentie.

«Doute raisonnable»

«Nous déciderons de nos prochaines démarches en concertation avec Mme Mann et en tenant compte de la condamnation pénale en attente d’Harvey Weinstein», reconnu coupable l’an dernier de l’agression sexuelle en 2006 d’une ancienne assistante de production, Miriam Haley, indique le parquet.

«Le bureau du procureur du district de Manhattan devrait cesser de rejuger la même affaire», répond la défense dans un communiqué, arguant qu’après avoir vu «deux jurys incapables de parvenir à l’unanimité. Il est clair qu’il existe ici un doute raisonnable».

Le parquet a désormais 30 jours pour décider de la tenue ou non d’un quatrième procès, précise à l’AFP Dale Margolin Cecka, enseignante à l’université de droit d’Albany. Les victimes peuvent également «toujours engager des actions au civil», ajoute-t-elle.

Le fondateur des studios Miramax, âgé de 74 ans, a fait appel dans l’affaire Miriam Haley. Il conteste aussi sa condamnation en 2023 en Californie à 16 ans de prison pour le viol d’une actrice européenne, survenu plus de dix ans auparavant.

Lors du procès de 2025, le producteur de «Pulp Fiction» et «Shakespeare in Love» a par ailleurs été acquitté pour une agression sexuelle présumée sur une mannequin polonaise, Kaja Sokola, en 2006.

Sa première condamnation à 23 ans de prison, pour les faits concernant Miriam Haley et Jessica Mann, remonte à 2020 à New York, au terme d’un procès qui a symbolisé une victoire pour le mouvement #MeToo. Une cour d’appel avait annulé ce verdict en 2024 pour des raisons procédurales.

Depuis 2017, plus de 80 femmes ont accusé Harvey Weinstein, qui se déplace désormais en fauteuil roulant en raison de problèmes de santé, de violences sexuelles.