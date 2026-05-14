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Xi accueille Trump à Pékin pour un sommet des grandes puissances

Keystone-SDA

Le président chinois Xi Jinping a accueilli son homologue américain Donald Trump en grande pompe jeudi à Pékin dans le cadre d'une visite d'Etat, ont constaté des journalistes de l'AFP. Une deuxième réunion entre les deux dirigeants est prévue vendredi.

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(Keystone-ATS) M. Xi a serré la main de M. Trump au bas des marches du palais du Peuple, haut lieu du pouvoir jouxtant au coeur de la capitale l’immense place Tiananmen pavoisée aux couleurs chinoises et américaines.

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