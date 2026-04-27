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Zalando, Amazon et Temu doivent être joignables en Suisse

Keystone-SDA

Les consommateurs doivent pouvoir joindre les plateformes telles que Zalando, Temu et Amazon en cas de problèmes. Le National a validé lundi, par 110 voix contre 70, une motion visant à forcer ces sites d'e-commerce à désigner un point de contact en Suisse.

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(Keystone-ATS) Un représentant juridique doit aussi être désigné.

Il est actuellement impossible de contacter directement une de ces entreprises pour faire valoir ses droits, a déploré la motionnaire Sophie Michaud Gigon (Vert-e-s/VD). «Cette lacune pose un problème significatif pour les consommateurs et les autorités lorsqu’il s’agit de rendre ces plateformes responsables», a-t-elle ajouté.

Le Conseil fédéral était contre. Le dossier part au Conseil des Etats.

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