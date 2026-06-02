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Zone euro: l’inflation accélère en mai, à 3,2% sur un an

Keystone-SDA

L'inflation a accéléré en mai au sein de la zone euro, la hausse des prix atteignant 3,2% sur un an, contre 3% le mois précédent, selon des données publiées mardi par Eurostat.

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(Keystone-ATS) Selon cette première estimation de l’institut européen de statistiques, les prix à la consommation ont été tirés par l’envolée des prix de l’énergie, en raison des répercussions du conflit au Moyen-Orient, mais aussi des services et des biens industriels.

Cette augmentation est conforme aux attentes des économistes interrogés par Bloomberg.

En revanche, l’inflation sous-jacente, qui exclut les biens les plus volatils (dont l’énergie et l’alimentation) a augmenté un peu plus fortement qu’attendu, à 2,5% sur un an, là où les économistes tablaient sur 2,4%.

D’après Eurostat, c’est la Bulgarie qui a enregistré le niveau le plus élevé d’inflation en mai, à 6,3% sur un an (+0,3 point), alors qu’elle n’atteint que 2,1% à Malte.

L’augmentation des prix en Europe risque d’obliger la Banque centrale européenne à relever son principal taux directeur, resté bloqué depuis l’été dernier à 2%, avec une hausse qui pourrait intervenir la semaine prochaine, selon certains économistes.

L’institution monétaire s’y est refusée jusqu’ici, compte tenu notamment du ralentissement de la croissance en zone euro, tombée à seulement 0,1% au premier trimestre, et de l’énorme incertitude quant à la durée et l’ampleur du «choc énergétique» lié au conflit au Moyen-Orient.

Malgré ce contexte délicat, Carsten Brzeski d’ING Research table sur une hausse des taux lors de la réunion de politique monétaire prévue la semaine prochaine, qui constituerait selon lui un «geste symbolique» de la BCE pour prouver aux marchés «sa détermination à agir».

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