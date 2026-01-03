The Swiss voice in the world since 1935
1964: Skifahren geht auch ohne Schnee

Zwar liegt in Zürich noch kein Schnee, dies hält Skibegeisterte aber nicht davon ab, ihre Schwünge zu ziehen. Eine Piste aus Kunststoff hilft aus: 80 Meter lang, zehn Meter breit. Wer allerdings stürzt, landet wohl härter als auf winterlichem Pulverschnee.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute
SRF

