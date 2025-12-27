1964: Wohin mit dem Weihnachtsbaum?

Die Kugeln sind abgehängt, die Kerzen in der Box verstaut. Zurück bleibt der Weihnachtsbaum. Wohin damit? Der diskrete Wurf in den Garten des Nachbarn wird wohl nicht goutiert, und das Anzünden ohne Kamin ist auch keine Lösung. Am Ende helfen nur noch zwei Dinge: Massstab und Schere.

