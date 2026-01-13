Heute in der Schweiz

Es herrscht dicke Luft zwischen den Sprachregionen, nachdem mehrere Leitartikel der Deutschschweizer Presse nach der Tragödie von Crans-Montana keine Samthandschuhe im Umgang mit dem Kanton Wallis angezogen haben, den sie als Region der Verschwiegenheit und Vetternwirtschaft darstellen.

Den Startschuss für die Kritikwelle gab die Neue Zürcher Zeitung eine Woche nach dem schrecklichen Brand. «Wallis, Land des Schmerzes und der Schuld» lautete der Titel des Leitartikels des deutschsprachigen Walliser Journalisten Samuel Burgener, der seinen Heimatkanton beschreibt als von einer Kultur des Schweigens geprägt, in der die Gesundheit des Tourismussektors Vorrang vor der Sicherheit zu haben scheint.

Andere Zeitungen waren nicht nachsichtiger und sprachen von einem «strukturellen Versagen». Der Blick betont, das vom Wallis gepflegte Image eines «rebellischen» Kantons, der sich selbst zu helfen wisse, seine eigenen Regeln habe und eine gesunde Skepsis gegenüber der Landesregierung hege, habe nun ein schmerzliches Ende gefunden.

Der Präsident der Walliser Regierung, Mathias Reynard, reagierte auf diese Angriffe mit dem Hinweis auf Vorurteile und erklärte, dass «die Arroganz bestimmter deutschschweizerischer Medien in dieser Zeit der Situation nicht gerecht wird». Der Staatsrat räumt ein, dass es einige Fälle von Vetternwirtschaft gebe, gegen die man vorgehen müsse, aber seiner Meinung nach trägt es nicht zur Wahrheitsfindung bei, wenn man die Arbeit aller Personen in verantwortungsvollen Positionen in Frage stelle.