Nach der Tragödie in Crans-Montana in der Silvesternacht haben Solidarität und Trauer um die Opfer die Schweiz vereint. Wut und Kritik haben jedoch den Röstigraben etwas tiefer gemacht.
Die Walliser Gemeinde ist jedoch auch aus einem anderen Grund in den Schlagzeilen: Die Olympischen Winterspiele könnten 2038 nach 90 Jahren wieder in die Schweiz zurückkehren.
Es herrscht dicke Luft zwischen den Sprachregionen, nachdem mehrere Leitartikel der Deutschschweizer Presse nach der Tragödie von Crans-Montana keine Samthandschuhe im Umgang mit dem Kanton Wallis angezogen haben, den sie als Region der Verschwiegenheit und Vetternwirtschaft darstellen.
Den Startschuss für die Kritikwelle gab die Neue Zürcher Zeitung eine Woche nach dem schrecklichen Brand. «Wallis, Land des Schmerzes und der Schuld» lautete der Titel des Leitartikels des deutschsprachigen Walliser Journalisten Samuel Burgener, der seinen Heimatkanton beschreibt als von einer Kultur des Schweigens geprägt, in der die Gesundheit des Tourismussektors Vorrang vor der Sicherheit zu haben scheint.
Andere Zeitungen waren nicht nachsichtiger und sprachen von einem «strukturellen Versagen». Der Blick betont, das vom Wallis gepflegte Image eines «rebellischen» Kantons, der sich selbst zu helfen wisse, seine eigenen Regeln habe und eine gesunde Skepsis gegenüber der Landesregierung hege, habe nun ein schmerzliches Ende gefunden.
Der Präsident der Walliser Regierung, Mathias Reynard, reagierte auf diese Angriffe mit dem Hinweis auf Vorurteile und erklärte, dass «die Arroganz bestimmter deutschschweizerischer Medien in dieser Zeit der Situation nicht gerecht wird». Der Staatsrat räumt ein, dass es einige Fälle von Vetternwirtschaft gebe, gegen die man vorgehen müsse, aber seiner Meinung nach trägt es nicht zur Wahrheitsfindung bei, wenn man die Arbeit aller Personen in verantwortungsvollen Positionen in Frage stelle.
Die Schweiz hat ihre Bewerbung für die Ausrichtung der Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2038 offiziell eingereicht. Die Schweizer Presse spricht von einer ehrgeizigen und wegweisenden Vision, die sich nicht auf eine einzige Stadt oder Region beschränkt.
Wie SRF News berichtet, hat die vom Verein «Switzerland 2038» betreute Bewerbung ein wichtiges Vertrauensvotum vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) erhalten. Ende November 2023 hatte das IOC die Eidgenossenschaft zu einem «privilegierten Dialog» eingeladen. Dieser Vorzugsstatus gibt dem Land bis Ende 2027 die nötige Zeit, um das Dossier fertigzustellen, ohne dass es Konkurrenz durch andere Nationen gibt.
Das Projekt sieht vor, die Veranstaltung flächendeckend auf alle Sprachregionen zu verteilen. Laut SRF News könnte diese Strategie nach den erfolglosen Kandidaturen, die an der Ablehnung der lokalen Bevölkerung scheiterten, erfolgreich sein.
Sportwettkämpfe sind derzeit in Genf, Lausanne, Crans-Montana, Engelberg, Zürich, Zug, Lugano, Lenzerheide und St. Moritz geplant. Lausanne ist derzeit der wahrscheinlichste Austragungsort für die Eröffnungsfeier, Bern für die Abschlussfeier. Das Budget für die Vorbereitung der Veranstaltung in den nächsten zehn Jahren wird auf 2,2 Milliarden Franken geschätzt, wobei 82% aus privaten und 18% aus öffentlichen Mitteln stammen sollen. Die Schweiz war bereits zweimal Gastgeberin der Olympischen Winterspiele, beide Mal in St. Moritz (1928 und 1948).
Die im Vergleich zu den Nachbarländern hohen Löhne in der Schweiz haben besorgniserregende Folgen für Deutschland. In Spitälern nahe der Schweizer Grenze ist die Sterblichkeitsrate aufgrund der Abwanderung von Pflegepersonal in die Schweiz höher als im Rest des Landes.
Während die Lebenserwartung in Deutschland in den letzten Jahren gestiegen ist, stagniert sie in den an die Schweiz angrenzenden Gebieten. Seit 2011 sind dort etwa 12% des Pflegepersonals im Vergleich zu ähnlichen Bezirken im Landesinneren abgewandert.
Dieser Zusammenhang wurde durch eine Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und des Ifo-Instituts bestätigt.
Die betroffenen deutschen Regionen haben begonnen, Patientinnen und Patienten nach ihren medizinischen Bedürfnissen zu priorisieren und vor allem nicht dringende Operationen zu reduzieren. Laut der Studie reduzierte jeder Prozentpunkt des Personalrückgangs die Intensität der Pflege um etwa 0,8% pro Patientin oder Patient, die Wahrscheinlichkeit einer Operation um 1% und erhöhte die Todeswahrscheinlichkeit um 0,4%.
Sergio Ermotti, Chef der Schweizer Grossbank UBS, plant laut Angaben der Financial Times, sein Amt im April 2027 niederzulegen. Die Bank bestätigt oder dementiert diese Gerüchte derzeit nicht.
Aleksandar Ivanović, Leiter des Asset Managements der führenden Schweizer Bank, wird als «einer der wahrscheinlichsten» Nachfolger des 65-jährigen Tessiners genannt.
Ermotti hatte die UBS bereits von 2011 bis 2020 geleitet und wurde 2023 als Konzernchef wieder eingestellt, um die Übernahme der Credit Suisse (CS) zu steuern. Zuvor hatte er erklärt, dass er die Bank «mindestens» bis zur vollständigen Integration der ehemaligen Konkurrentin leiten werde.
An der Börse legte die UBS-Aktie im vergangenen Jahr um fast 30% zu und verdoppelte ihren Wert seit dem Vorabend der CS-Übernahme. In letzter Zeit war Ermotti mehrfach in den Schweizer Medien präsent, da er sich vehement gegen die neuen, strengeren Kapitalanforderungen des Bundesrats aussprach und sie als «extrem und unverhältnismässig» bezeichnete. Gerüchten zufolge soll die UBS sogar erwägen, ihren Sitz ins Ausland zu verlegen, um diese Auflagen zu umgehen. Ermotti selbst bezeichnete diese Idee jedoch als «Unsinn».
