Wie lange gibt es noch Bargeld – und was will die Bargeld-Initiative?

Eine Person zieht waehrend des Marktes auf dem Hevetiaplatz in Zuerich Schweizer Muenze aus ihrem Portemonnaie.
Was will die Bargeld-Initiative? Keystone / Gaetan Bally

In der Schweiz wird immer weniger Bargeld gebraucht. Eine Volksinitiative will den Trend stoppen. Einen Überblick gibt es im neuen Geldcast Update.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

Fabio Canetg hat an der Universität Bern und an der Toulouse School of Economics zum Thema Geldpolitik doktoriert. Heute unterrichtet er an den Universitäten Neuchâtel und Bern. Als Journalist arbeitet er hauptsächlich für die öffentlich-rechtlichen Medien. Für swissinfo.ch moderiert er den "Geldcast".

In der Schweiz werden nur noch rund 30% aller Transaktionen an Kassen und Schaltern in bar abgewickelt – vor nur acht Jahren waren es noch über 70%. Die «Freiheitliche Bewegung Schweiz» will diesen Trend nun stoppen mit ihrer Volksinitiative «Bargeld ist Freiheit» – am 8. März 2026 wird die Schweizer Stimmbevölkerung darüber abstimmen.

Im neuen Geldcast fragen wir: Was fordert die Bargeld-Initiative genau? Wieso hat das Parlament einen direkten Gegenvorschlag zur Initiative erarbeitet? Und wie unterscheiden sich die beiden Vorlagen? 

Externer Inhalt

Von Börsen und Bitcoin bis Inflation und Geldpolitik: Wirtschaftsjournalist und Geldökonom Fabio CanetgExterner Link spricht mit seinen Gästen aus Wissenschaft und Praxis über das Neueste aus der internationalen Finanzwelt. Für alle, die auf dem Laufenden bleiben wollen.

Externer Inhalt

Sie wollen keine Talk-Folge unseres Podcasts mehr verpassen? Dann ist unser Geldcast-Newsletter die richtige Wahl:

Externer Inhalt
