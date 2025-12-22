Wie lange gibt es noch Bargeld – und was will die Bargeld-Initiative?
In der Schweiz wird immer weniger Bargeld gebraucht. Eine Volksinitiative will den Trend stoppen. Einen Überblick gibt es im neuen Geldcast Update.
In der Schweiz werden nur noch rund 30% aller Transaktionen an Kassen und Schaltern in bar abgewickelt – vor nur acht Jahren waren es noch über 70%. Die «Freiheitliche Bewegung Schweiz» will diesen Trend nun stoppen mit ihrer Volksinitiative «Bargeld ist Freiheit» – am 8. März 2026 wird die Schweizer Stimmbevölkerung darüber abstimmen.
Im neuen Geldcast fragen wir: Was fordert die Bargeld-Initiative genau? Wieso hat das Parlament einen direkten Gegenvorschlag zur Initiative erarbeitet? Und wie unterscheiden sich die beiden Vorlagen?
Von Börsen und Bitcoin bis Inflation und Geldpolitik: Wirtschaftsjournalist und Geldökonom Fabio Canetg spricht mit seinen Gästen aus Wissenschaft und Praxis über das Neueste aus der internationalen Finanzwelt. Für alle, die auf dem Laufenden bleiben wollen.
