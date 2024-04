“Bandiera irregolare”, il Venezuela protesta con Londra

(Keystone-ATS) La viceministra degli esteri per l’Europa Coromoto Godoy ha consegnato una nota di protesta al vicecapo dell’ambasciata del Regno Unito a Caracas, responsabile di avere utilizzato una bandiera venezuelana non attuale, senza l’ottava stella che rappresenta l’Esequibo.

Attraverso il suo account X la viceministra Godoy ha spiegato che “abbiamo consegnato una nota di protesta al vice capo missione dell’ambasciata del Regno Unito a Caracas che, in modo irrispettoso, ha pubblicato sui social network una sua fotografia con a lato una bandiera venezuelana senza l’ottava stella della Guyana Esequiba”. La responsabile governativa ha sottolineato al riguardo che “è inaccettabile che un rappresentante diplomatico manchi di rispetto ai simboli patriottici del Venezuela”.

La bandiera venezuelana aveva sette stelle fino al 2006, quando l’allora presidente Hugo Chávez promosse un’iniziativa per modificarla aggiungendo un’ottava stella, approvata poi dal Parlamento. La regione dell’Esequibo di 160’000 chilometri quadrati, attualmente amministrata dalla Guyana in base ad un lodo del 1899, è al centro di una centenaria vertenza con il Venezuela che rivendica, a partire da un Accordo raggiunto a Ginevra nel 1966, una trattativa che definisca i termini per la sovranità sulla regione.