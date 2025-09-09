Oggi in Svizzera

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha assistito alla finale degli US Open su invito del gruppo orologiero svizzero Rolex . Il direttore generale di Rolex, Jean-Frédéric Dufour, ha così trascorso diverse ore con l’inquilino della Casa Bianca, riferiscono le testate di CH Media.

Jean-Frédéric Dufour ha ottenuto ciò che il ministro dell’Economia Guy Parmelin non è riuscito a ottenere: un incontro faccia a faccia con il presidente degli Stati Uniti. Insieme hanno assistito alla vittoria dello spagnolo Carlos Alcaraz nella finale del torneo, dalla loggia di Rolex. Un incontro delicato, considerando che dall’8 agosto gli orologi del marchio sono soggetti ai dazi doganali del 39% imposti da Washington.

La Casa Bianca ha rifiutato di commentare le ragioni per cui il presidente Trump ha accettato l’invito. Nulla è trapelato dalle discussioni tra i due uomini. Ma dal punto di vista di Jean-Frédéric Dufour, l’incontro di domenica rappresenta con ogni probabilità un successo.

Rolex non è l’unica azienda che sta cercando di ingraziarsi il presidente statunitense. “I patron del settore tecnologico fanno la fila alla Casa Bianca per lodare Trump”, titolava recentemente il Wall Street Journal.