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‘Capo della Cia ha proposto a Mosca incontro Trump-Putin-Zelensky’

Keystone-SDA

Il direttore della Cia, John Ratcliffe, ha proposto un incontro trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky durante ila sua visita a Mosca all'inizio di questa settimana. Lo riferiscono ad Axios due fonti informate.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La visita di Ratcliffe, aggiungono le fonti, aveva anche l’obiettivo di capire se i vertici dei servizi di intelligence russi potessero contribuire a convincere Putin a riprendere i negoziati con l’Ucraina sotto la mediazione degli Stati Uniti.

Secondo Axios, venerdì funzionari americani hanno aggiornato Zelensky sui colloqui di Ratcliffe a Mosca e sulla proposta di un vertice trilaterale. L’amministrazione Trump aveva già avanzato questa ipotesi in passato e il presidente ucraino si era mostrato favorevole, ma il presidente russo l’aveva respinta.

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