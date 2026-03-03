4800 svizzeri sempre bloccati in Medio Oriente per conflitto

Keystone-SDA

Circa 4800 turisti svizzeri sono tuttora "ufficialmente" bloccati in Medio Oriente al quarto giorno dell'offensiva israeliano-statunitense contro l'Iran.

3 minuti

(Keystone-ATS) Le persone registrate sull’applicazione ad hoc del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) continuano a sperare di poter prendere uno dei pochi voli commerciali disponibili.

“Alcune decine di cittadini svizzeri hanno potuto lasciare la regione con voli commerciali, ma occorre avere pazienza e aspettarsi che lo spazio aereo rimanga chiuso ancora per un po’. Stiamo collaborando intensamente con Swiss per trovare soluzioni”, ha indicato oggi Marianne Jenni, direttrice della Direzione consolare (DC) presso il DFAE, durante una conferenza stampa improvvisata davanti a Palazzo federale.

La Confederazione opera anche nell’ambito di un gruppo internazionale per aiutare i viaggiatori bloccati. Il DFAE mette a loro disposizione la app Travel Admin, sulla quale possono registrarsi per un volo. Il Dipartimento invita le persone interessate ad aggiornare i propri dati sull’applicazione, in modo da poter valutare al meglio la situazione.

Le autorità hanno anche predisposto una linea telefonica. Invitano ad ascoltare in via prioritaria le raccomandazioni delle autorità locali. I turisti possono anche rivolgersi alle rappresentanze elvetiche in loco.

Le poche decine di “fortunati” che sono riusciti a prendere un volo nelle ultime ore sono partiti da Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). Gli altri, per la maggior parte, attendono negli hotel. Le partenze, se del caso, avvengono su voli commerciali: “Ma le cose sono molto complesse. Sono necessarie diverse autorizzazioni e l’ottenimento di slot”, ossia le specifiche finestre temporali assegnate a un aereo per decollare o atterrare in un dato scalo, ha precisato Jenni. “Capiamo che sia molto frustrante per le persone coinvolte”.

Secondo il DFAE, anche gli Stati che dispongono di proprie capacità di trasporto aereo possono operare solo in modo molto limitato. Allo stato attuale, si possono prendere in considerazione solo eventuali voli commerciali sporadici, ha insistito Jenni.

Per quanto riguarda i singoli paesi, secondo un recente conteggio (tenendo presente che le cifre sono in continua evoluzione), 350 svizzeri vivono in Qatar (e dieci turisti elvetici in questo paese sono registrati sull’app), un centinaio in Bahrein (dodici turisti), 5200 negli Emirati Arabi Uniti (3000), 1000 in Libano (60), 540 in Arabia Saudita (25), 25’300 in Israele (150) e 180 sono registrati sull’app dall’Iran.