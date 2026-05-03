50mo Premio Walo, insigniti Hecht e Stephan Eicher

Keystone-SDA

Ieri sera a Zurigo si è tenuta la 50ma edizione del Prix Walo. Tra i vincitori figurano gli Hecht come miglior gruppo (Pop/Rock), mentre nella categoria "Canto Pop/Rock" il riconoscimento è andato a Stephan Eicher.

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(Keystone-ATS) Aggiudicandosi la prima stella della serata gli Hecht hanno confermato il loro attuale momento d’oro: solo recentemente la band lucernese aveva fatto incetta di premi ai Swiss Music Awards. Sabato sera sono riusciti ad avere la meglio sui concorrenti Krokus e Megawatt.

Nella categoria “Canto Pop/Rock” il Premio Walo è andato al cantante Stephan Eicher, che ha sbaragliato la concorrenza. Nel suo discorso di ringraziamento ha affermato un semplice: “mi piace solo cantare”.

Premiata anche Zoë Më nella categoria “Newcomer”, superando il musicista indie-pop dialettale Edb e il gruppo di musica popolare Heimatliebi. Zoë Më ha rappresentato la Svizzera lo scorso anno all’Eurovision Song Contest (ESC) di Basilea.

Oltre alle nove categorie e al preferito dal pubblico, è stato assegnato il Premio Walo alla carriera, andato all’ottantenne manager musicale e organizzatore Freddy Burger.

Secondo gli organizzatori, il “Premio Walo” è il riconoscimento “più antico d’Europa” e la “distinzione più importante dello Showbusiness in Svizzera”. Da notare comunque che ha perso importanza dopo l’introduzione del premio del cinema svizzero nel 1998.