Addio a Sally Kirkland, candidata agli Oscar per Anna

Keystone-SDA

Sally Kirkland, l'effervescente bionda candidata agli Oscar per il film indipendente Anna del 1987, è morta per le conseguenze di una caduta nella doccia. Aveva 84 anni e soffriva di demenza senile.

(Keystone-ATS) Kirkland aveva sorpreso gli osservatori degli Oscar quando la sua campagna “dal basso” le valse una nomination come miglior attrice per la commedia in cui aveva avuto la parte di un’attrice ceca che fa da mentore alla più giovane Paulina Porizkova. Per quel ruolo Sally vinse anche il Golden Globe e il premio della Los Angeles Film Critics Association.

Molti anni prima che Andrea Riseborough attirasse l’attenzione per il suo ruolo in To Leslie, l’attrice si era battuta instancabilmente per se stessa in un’epoca precedente ai social media, scrivendo lettere ai membri dell’associazione dei critici cinematografici di Los Angeles e chiedendo un favore ad Andy Warhol, che all’epoca conduceva un talk show.

Dopo aver incontrato il critico Rex Reed in un ascensore del Festival di Cannes, ottenne da lui la frase: “Sally Kirkland divora Anna come una bistecca cruda ed emerge come una grande star”, rievoca Variety.

“Agli Oscar c’erano tante star e io mi sentivo come Cenerentola”, aveva poi raccontato lei stessa in un’intervista del 2012. Nata a New York, Sally Kirkland si era formata alla scuola di recitazione Lee Strasberg. Dopo i primi inizi off Broadway, era entrata a far parte della Factory di Andy Warhol con cui aveva debuttato al cinema nel film The 13 Most Beautiful Women. Successivamente era apparsa nel western Blue e in Coming Apart.

Negli anni Settanta da ospite Sally aveva partecipato a serie televisive, tra cui Kojak, Baretta e Three’s Company, e aveva ottenuto piccoli ruoli in film importanti come Come Eravamo, Cinderella Liberty, La Stangata (The Sting) e È Nata una Stella. Il suo primo ruolo da protagonista era arrivato nel 1984 con l’horror Fatal Games. Dopo Anna, Kirkland continuò a recitare in decine di film, tra cui JFK – Un caso ancora aperto, Una settimana da Dio e Hope for the Holidays.