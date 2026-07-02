AELS e Vietnam concludono accordo di libero scambio

Keystone-SDA

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Gli Stati dell'AELS - tra cui la Svizzera - hanno concluso un ampio accordo di libero scambio con il Vietnam. In questo modo le nazioni partner si avvicinano dal punto di vista economico. L'intesa mira ad abolire i dazi doganali e a facilitare gli scambi commerciali.

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(Keystone-ATS) La conclusione dei negoziati è stata annunciata oggi a mezzogiorno a Reykjavik, in Islanda. L’accordo viene presentato come un testo moderno e completo, ha comunicato il Dipartimento dell’economia, della formazione e della ricerca. Esso copre numerosi settori, tra cui il commercio di merci e servizi, le norme di origine dei prodotti, le misure sanitarie e fitosanitarie, gli ostacoli tecnici al commercio, gli investimenti, i diritti di proprietà intellettuale e gli appalti pubblici. A giugno si era tenuta una conferenza ministeriale nella capitale islandese. Per la Svizzera aveva partecipato ai colloqui il presidente della Confederazione e ministro dell’economia Guy Parmelin.

Con l’entrata in vigore dell’accordo, gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) si impegnano ad abolire in modo permanente tutti i dazi doganali sui prodotti industriali, sul pesce e su altri prodotti ittici provenienti dal Vietnam.

Da parte sua, il Vietnam eliminerà i dazi sulla maggior parte dei prodotti industriali e ittici provenienti dagli Stati dell’AELS entro un periodo massimo di undici anni dall’entrata in vigore dell’accordo. A beneficiarne saranno in particolare esportazioni quali orologi, pesce e crostacei, prodotti chimici, macchinari e impianti.

Anche nel settore agricolo le parti contraenti migliorano l’accesso al mercato in linea con i rispettivi interessi commerciali e le sensibilità politiche. Importanti prodotti d’esportazione dell’AELS – tra cui formaggio, caffè, cioccolato, alimenti per l’infanzia e integratori alimentari – otterranno l’accesso esente da dazi al mercato vietnamita al più tardi 16 anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo. Per contro le concessioni dell’AELS nei confronti dei prodotti agricoli vietnamiti sono in linea con le disposizioni previste da altri accordi di libero scambio.

Negli ultimi anni, tra le principali esportazioni dell’AELS verso il Vietnam figurano macchine e apparecchiature elettriche, pesce, prodotti farmaceutici e macchinari. Le importazioni hanno riguardato principalmente macchine e apparecchiature elettriche, calzature, abbigliamento e macchinari. Questi gruppi di merci hanno registrato tassi di crescita annuali medi superiori al 10% negli ultimi dieci anni.

Nel 2025 il volume degli scambi commerciali tra gli Stati dell’AELS e il Vietnam è ammontato a 4,8 miliardi di euro (4,42 miliardi di franchi). Il Vietnam ha registrato un’eccedenza commerciale di 2,5 miliardi di euro (escluso il commercio di oro svizzero).

L’intesa contiene un sistema completo di regole d’origine che si ispira ampiamente ai più recenti accordi di libero scambio dell’AELS.

Esso stabilisce le condizioni alle quali i prodotti sono considerati originari dell’AELS o del Vietnam e possono quindi beneficiare delle agevolazioni tariffarie. Inoltre, a determinate condizioni, possono essere conteggiate anche le prestazioni transitorie provenienti dagli Stati ASEAN o dall’Ue. Questo facilita il commercio per le aziende con catene di approvvigionamento internazionali.

Agevolazione degli scambi

Le parti contraenti intendono semplificare il traffico delle merci attraverso procedure doganali più rapide e regole trasparenti. L’intesa ribadisce gli impegni derivanti dall’Accordo dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle agevolazioni degli scambi e si orienta agli standard internazionali. L’obiettivo è rendere le procedure doganali più semplici, efficienti e prevedibili.

L’accordo migliora inoltre l’accesso al mercato per le aziende di servizi e facilita gli investimenti tra gli Stati dell’AELS e il Vietnam. Inoltre, rafforza la protezione della proprietà intellettuale e la cooperazione negli appalti pubblici.

Gli Stati si impegnano altresì a garantire una concorrenza leale e il rispetto degli standard ambientali e lavorativi internazionali. Grazie a informazioni più accessibili e a una cooperazione più stretta, le piccole e medie imprese dovrebbero beneficiare maggiormente dell’accordo. Per le controversie, l’intesa prevede una procedura arbitrale regolamentata.

I cicli negoziali erano iniziati già prima dell’incontro in Islanda: dall’8 settembre dello scorso anno, i responsabili si sono riuniti cinque volte. Il Consiglio federale aveva già sottolineato in precedenza che il Vietnam è considerato un “Paese partner prioritario” nella regione, in linea con la Strategia per il Sud-est asiatico 2023-2026. Il nuovo accordo pone ora la cooperazione su basi del tutto nuove.