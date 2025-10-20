The Swiss voice in the world since 1935
Aereo cargo esce di pista a Hong Kong, due morti

Due persone sono morte dopo che un aereo cargo è uscito dalla pista nord dell'aeroporto internazionale di Hong Kong colpendo un veicolo del servizio di terra e precipitando parzialmente in mare. Lo riporta il South China Morning Post.

(Keystone-ATS) Le vittime – due addetti di terra – avevano 30 e 41 anni. Il 41enne era stato estratto dal veicolo ancora in vita, ma è deceduto poco dopo il ricovero. Il trentenne è invece morto sul colpo. Illesi i quattro i membri dell’equipaggio del volo.

Il volo Emirates EK9788 proveniente da Dubai è uscito di pista durante l’atterraggio e, secondo la polizia, avrebbe investito il veicolo scagliandolo in mare. L’aereo, un Boeing 747 cargo, non è riuscito a fermarsi in tempo ed è atterrato parzialmente nelle acque al largo della pista nord dell’aeroporto.

A seguito dell’incidente, la pista nord dell’aeroporto è stata temporaneamente chiusa.

