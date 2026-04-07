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Aereo Swiss ha effettuato atterraggio non previsto a Bruxelles

Aereo Swiss ha dovuto effettuare atterraggio emergenza a Bruxelles
Aereo Swiss ha dovuto effettuare atterraggio emergenza a Bruxelles Keystone-SDA

Un aereo della compagnia Swiss è stato costretto a effettuare un atterraggio non previsto ieri sera a Bruxelles a causa di un odore insolito proveniente dalla cucina posta nella parte anteriore del velivolo.

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(Keystone-ATS) I 168 passeggeri e i 6 membri dell’equipaggio sono riusciti a lasciare l’aereo attraverso le uscite normali.

Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente, ha dichiarato una portavoce di Swiss a Keystone-ATS, confermando un’informazione dell’agenzia di stampa Belga. L’atterraggio si è svolto normalmente. Per precauzione, l’aeroporto ha allertato i vigili del fuoco, una procedura standard in questo tipo di situazione.

L’Airbus A320 stava effettuando un volo tra Londra e Zurigo, ha indicato la portavoce. Lo scalo a Bruxelles è avvenuto poco prima delle 19:30. L’atterraggio a Zurigo era inizialmente previsto per le 20:00, ha precisato.

I passeggeri sono stati sistemati in hotel. La compagnia aerea si occupa delle modifiche delle prenotazioni. Swiss si rammarica per i disagi causati ai passeggeri da questo atterraggio imprevisto, ha aggiunto la portavoce.

Secondo Swiss, l’aereo viene ispezionato a Bruxelles. Non è possibile fornire ancora informazioni riguardo alla causa dell’odore e alla data del ritorno dell’aereo a Zurigo.

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