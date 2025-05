Perché l’esercito svizzero si sta preparando a uno scenario di guerra in Austria

Un carro armato Leopard 2 dell'esercito svizzero è caricato su un vagone alla piazza d'armi di Thun, nel Canton Berna, 15 aprile 2024. Keystone / Peter Klaunzer

Nella più grande esercitazione all'estero con truppe di terra degli ultimi 30 anni, l'esercito svizzero si sta addestrando alla riconquista di un territorio assieme a truppe austriache e tedesche. I combattimenti fittizi si svolgono in un momento di incertezza geopolitica e sono seguiti con attenzione dalla Russia.

L’area di esercitazione di Allensteig, nella Bassa Sassonia in Austria, è con i suoi 157 km2 circa sei volte più grande dei centri di istruzione al combattimento in Svizzera.

Qui non solo ci si può esercitare con carri armati e veicoli fuoristrada su percorsi prestabiliti, ma anche in condizioni realistiche, proprio come in guerra.

Per l’addestramento, l’esercito svizzero ha trasferito 78 veicoli da Thun, nel Canton Berna, in Austria. Ci sono voluti undici treni merci, per una lunghezza totale di 4,3 chilometri, in quello che è stato un compito logistico non indifferente.

Un’esercitazione di guerra difensiva

Sul posto ci sono il battaglione meccanizzato 14 e la brigata meccanizzata 11 dell’esercito svizzero. Per la precisione, si tratta di soldati che stanno completando il loro corso di aggiornamento annuale o, come si dice in Svizzera, il corso di ripetizione.

La partecipazione all’esercitazione è volontaria, poiché in Svizzera non esistono i cosiddetti ordini di marcia per il servizio all’estero.

Questo non è privo di problemi per l’esercito. Come hanno riferito i media l’anno scorso, l’esercito ha avuto difficoltà a trovare i soldati necessariCollegamento esterno.

“Dobbiamo sempre essere pronti, perché non possiamo contare su nessuna alleanza in caso di necessità. Klaudia Tanner, ministra della difesa austriaca

Il nome dell’esercitazione (TRIAS25) riflette le unità dei tre Paesi partecipanti: Austria, Germania e Svizzera. Nell’esercitazione sono suddivisi in forze di difesa e di attacco.

“L’addestramento aiuta le forze armate austriache, che saranno orientate alla difesa nazionale militare in conformità con il piano di sviluppo 2032+”, afferma il maggiore austriaco Sebastian Schubert.

L’Austria ha adottato la nuova strategia dopo l’attacco della Russia all’Ucraina nel 2022. Anche la Svizzera vuole rafforzare il proprio esercito in vista di una guerra difensiva.

La NATO ufficialmente non svolge alcun ruolo

Per l’esercitazione su larga scala, i militari ipotizzano che il nemico utilizzi minacce ibride, come campagne di disinformazione e attacchi informatici, e che stia effettuando attacchi alle infrastrutture critiche.

Anche se la Russia non viene citata direttamente, è chiaro a chi ci si riferisce.

È ovvio che Mosca guarda a queste esercitazioni con diffidenza. Non conta molto il fatto che l’Austria sia neutrale, che la Svizzera, altrettanto neutrale, fornisca la maggior parte del personale dell’esercito partecipante e che la Germania, membro della NATO, svolga solo un ruolo minore.

Tuttavia, nessuno vuole parlare delle implicazioni politiche.

La ministra della difesa austriaca Klaudia Tanner predilige il pragmatismo. “Un principio base per gli eserciti di tutto il mondo è ‘addestrarsi come si combatte’. Le esercitazioni, anche su questa scala, sono la pietra miliare del mantenimento delle capacità militari”, afferma.

Questo non ha nulla a che vedere con un riavvicinamento alla NATO. Quando uno Stato neutrale si esercita sul territorio di un altro Stato neutrale, o quando le due nazioni organizzano addestramenti congiunti, questo non può che avere vantaggi per tutti gli eserciti coinvolti.

La neutralità svizzera si sta erodendo?

Il capo delle esercitazioni svizzere, il divisionario Christoph Roduner, afferma di non seguire il processo decisionale della NATO. “Seguiamo i nostri regolamenti e le nostre organizzazioni partner lo accettano. Ma è interessante quando possiamo confrontarci con gli standard di prestazione NATO di altri sul campo per vedere se li soddisfiamo facilmente”.

Il brigadiere dell’esercito svizzero Christoph Roduner. Keystone / Peter Klaunzer

Gli “altri sul campo” sono i due plotoni della Bundeswehr, le forze armate tedesche, che operano secondo questi standard in quanto Stato membro della NATO.

In Svizzera, l’Unione democratica di centro (destra sovranista) ha espresso la preoccupazione che, nonostante venga assicurato contrario, queste grandi manovre trinazionali siano un primo passo verso la partecipazione alle esercitazioni della NATO, il che sarebbe difficilmente conciliabile con la neutralità.

Il comandante delle forze di terra, il brigadiere Benedikt Roos, ci tiene a sottolineare che TRIAS 25 è solamente un’esercitazione con truppe straniere, che dovrebbe fornire spunti preziosi per la difesa della Svizzera. Il divisionario Christoph Roduner afferma che l’intenzione è di “trarre insegnamenti. Stiamo usando correttamente i nostri punti di forza?”. L’Austria offre un’opportunità unica per verificare questo aspetto.

Esercitazioni ancora più ampie nei prossimi anni

La manovra di quattro settimane, che proseguirà fino al 9 maggio, è la prima in questa forma. Nei prossimi anni, per la precisione nel 2027 e nel 2029, la dimensione dell’addestramento sarà ampliata fino a quella di un battaglione ed estesa fino all’impiego di una Grande Unità.

A causa dell’instabilità sul fronte della sicurezza, sembra che ora sia possibile realizzare cose impensabili fino a pochi anni fa.

“Soprattutto in quanto Stati neutrali, dobbiamo sempre essere pronti, perché non possiamo contare su nessuna alleanza in caso di necessità”, afferma la ministra della difesa austriaca Klaudia Tanner.

“Per questo non vedo un avvicinamento, ma piuttosto una preparazione e una pratica comune per mantenere le nostre capacità militari per la difesa nazionale”, dice.

La sicurezza prima di tutto: un cartello di avvertimento su un carro armato dell’esercito svizzero. Keystone / Peter Klaunzer

Negli ultimi anni, l’esercito austriaco ha completamente rinnovato gli alloggi per le truppe nell’area di addestramento militare di Allentsteig, per un costo di 14 milioni di euro.

Anche per la Svizzera l’esercitazione in Austria è un investimento finanziario per il futuro, dato che solo quest’anno il TRIAS 25 è già costato 4 milioni di franchi in più rispetto a un normale corso di ripetizione sul territorio nazionale.

A cura di Marc Leutenegger

Tradotto con il supporto dell’IA/lj

