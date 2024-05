AG: aggressore di Zofingen ha usato diversi coltelli

(Keystone-ATS) L’aggressore che ieri ha ferito sei persone a Zofingen (AG) ha usato diversi coltelli. I motivi del gesto e l’identità dell’uomo non sono ancora stati accertati.

Secondo la radio svizzero-tedesca SRF, si tratterebbe di un cittadino dell’UE che aveva presentato una domanda di asilo e poi l’ha ritirata.

Le persone ferite, di cui due in modo grave, sono ancora ricoverate in ospedale, ha indicato oggi la polizia cantonale argoviese. Anche l’autore dell’attacco, “un uomo di circa 40 anni di presunta origine straniera”, secondo le forze dell’ordine, è tuttora in ospedale in osservazione.

La polizia non è ancora riuscita a stabilire le motivazioni e l’identità dell’uomo. Stando alla radio SRF, che si basa su informazioni ottenute dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), si tratterebbe di un cittadino dell’Unione Europea (UE) che ha inoltrato domanda di asilo in Svizzera lunedì, prima di ritirarla martedì.

La polizia privilegia la pista di un assalitore che avrebbe agito da solo. Essendo stato arrestato, le misure adottate ieri sono state revocate. Le autorità forniranno ulteriori informazioni sul caso “a tempo debito”.