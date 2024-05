Almeno 4 morti e quasi 1 mln in blackout per maltempo in Texas

Keystone-SDA 1 minuto (Keystone-ATS) Almeno quattro persone sono morte a Houston, nel Texas, a causa del maltempo che ha devastato ieri la città con forti venti e piogge torrenziali: lo riporta la Cnn. Violente tempeste hanno attraversato ieri parti del Texas prima di spingersi nella Louisiana occidentale nelle prime ore di oggi, facendo scattare l’allarme per inondazioni improvvise notturne a New Orleans. A Houston, una persona è stata uccisa da una gru abbattuta dal vento e altre due sono morte a causa della caduta di alberi, ha riferito il capo dei vigili del fuoco della città, Samuel Peña. Non è stata resa nota invece la causa del decesso della quarta persona. Sempre nella città, violente tempeste hanno scardinato le finestre di alcuni grattacieli, hanno fatto crollare parzialmente una discoteca e hanno sollevato una parte del tetto dall’hotel Hyatt Regency, inondando la hall dell’edificio. Le interruzioni di corrente hanno lasciato più di 900.000 case e aziende al buio ieri sera in tutto lo Stato e più di 200.000 utenti sono senza elettricità nella vicina Louisiana.