Amherd incontra presidente ungherese Sulyok e capo Governo Orban

(Keystone-ATS) In visita ieri e oggi in Ungheria, la presidente della Confederazione Viola Amherd ha incontrato a Budapest il presidente ungherese Tamas Sulyok e il capo del Governo Viktor Orban.

Al centro delle discussioni le relazioni bilaterali tra i due Paesi, la politica europea e la situazione in materia di sicurezza in Europa. Lo indica in una nota odierna il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), precisando che nel secondo semestre di quest’anno l’Ungheria assumerà la presidenza del Consiglio dell’UE.

Per la Svizzera i negoziati in corso con l’Unione europea sono intesi a stabilizzare e sviluppare ulteriormente le strette relazioni a beneficio di entrambe le parti. Occorre a tale scopo fiducia e sostegno anche degli Stati membri dell’UE, ha dichiarato Amherd citata nel comunicato.

Oltre alla presidenza semestrale del Consiglio dell’UE, in novembre l’Ungheria organizzerà un vertice destinato alla Comunità politica europea. La Svizzera sostiene attivamente tale forum, che intende promuovere il dialogo politico e la collaborazione sul continente.

Quale altro tema centrale, oggi è stata discussa la guerra della Russia contro l’Ucraina. Svizzera e Ungheria hanno parlato dello stato attuale del conflitto e accennato alle premesse per la Conferenza di pace per l’Ucraina, prevista per il 15 e 16 giugno al Bürgenstock (NW). La presidente della Confederazione ha illustrato le prossime tappe verso un processo di pace e esortato Budapest e tutti gli Stati invitati a impegnarsi attivamente, prosegue la nota.

È stata anche discussa la collaborazione bilaterale nell’ambito del secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell’UE, fra cui l’Ungheria. La Svizzera è il quinto investitore in Ungheria e, stando al DDPS, le circa 900 imprese elvetiche presenti nel Paese hanno permesso di creare 30’000 posti di lavoro. Il volume degli scambi è pari a 2,6 miliardi di franchi.

Nella sua visita presidenziale ieri sera Amherd ha pure tenuto un discorso all’Università di Budapest, durante il quale si è espressa sulla sfide attuali della Svizzera e dell’Europa. La consigliera federale ha ribadito il compito comune degli Stati europei di tutelare la democrazia e i diritti individuali di libertà e di adoperarsi per un futuro di pace.