Ancora una notte di guerra e scontri in Medio Oriente

Keystone-SDA

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Ancora una notte di guerra in Medio Oriente. Una nave saudita è stata presa di mira e Riad ha replicato attaccando siti militari degli Houthi (Yemen), alleati dell'Iran.

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(Keystone-ATS) Gli stessi Houthi hanno poi lanciato missili contro impianti petroliferi e basi sul territorio saudita. A Hormuz, l’esercito statunitense ha sparato contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani.

L’Iran ha inoltre presentato una denuncia alle Nazioni Unite per un attacco deliberato degli Stati Uniti contro due navi iraniane di ricerca e soccorso marittimo, affermando che l’incidente costituisce “una grave e manifesta violazione del diritto internazionale umanitario” e si configura come un “crimine di guerra”. Lo scrivono i media iraniani.

Intanto, una sparatoria vicino a un insediamento ebraico in Cisgiordania si è conclusa con due israeliani e quattro palestinesi uccisi. L’esercito israeliano ha circondato Nablus.