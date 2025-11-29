The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Ankara, petroliere colpite appartengono a flotta ombra russa

Keystone-SDA

Appartengono alla flotta ombra russa, che aggira le sanzioni sul petrolio a Mosca, le due petroliere colpite da droni nelle ultime 24 ore nel Mar Nero.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La Virat e la Kairos, battenti bandiera gambiana, sono infatti soggette a sanzioni per il trasporto di petrolio dai porti russi, in violazione dell’embargo imposto dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022.

Secondo Ankara, la Kairos era in rotta verso il porto russo di Novorossiysk, dove ha sede il terminal petrolifero colpito oggi da un attacco con droni marini che ha costretto allo stop alle operazioni.

