Araghchi a Ginevra per nuovo round colloqui con Usa su nucleare

Keystone-SDA

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è arrivato a Ginevra per l'inizio di un nuovo round di colloqui con gli Stati Uniti sul programma nucleare iraniano. Lo ha riferito oggi la televisione di Stato iraniana.

4 minuti

(Keystone-ATS) “Il ministro degli Esteri è arrivato a Ginevra a capo di una delegazione diplomatica e di esperti per partecipare al secondo round di negoziati sul nucleare”, ha annunciato la televisione di Stato iraniana su Telegram. Incontrerà anche i suoi omologhi svizzeri e omaniti, nonché il direttore generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea), Rafael Grossi, secondo quanto riportato dal suo ministero e dalla televisione di Stato.

Araghchi è venuto a Ginevra “con iniziative concrete per raggiungere un accordo equo ed equilibrato”, ha scritto su X il capo della diplomazia di Teheran, precisando però che il suo Paese “non si piegherà alle minacce degli Stati Uniti”.

Il suo vice per la diplomazia economica, Hamid Ghanbari, ha dichiarato ieri che “per raggiungere un accordo duraturo, è necessario che gli Stati Uniti traggano anche vantaggi economici con un potenziale di ritorno forte e rapido, in settori come l’energia, il petrolio e il gas, le miniere, l’aviazione e lo sviluppo urbano. In cambio, l’Iran chiede la restituzione effettiva dei suoi beni confiscati all’estero”, ha aggiunto Ghanbari, citato dalla Fars.

Nel frattempo, la Casa Bianca ha confermato ieri sera che il suo inviato Steve Witkoff e il genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Jared Kushner, si recheranno a Ginevra questa settimana per i colloqui.

Intanto, secondo Times of Israel e la Cbs News, in dicembre, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva dichiarato al primo ministro Benjamin Netanyahu che avrebbe sostenuto gli attacchi israeliani contro il programma missilistico balistico iraniano se gli Stati Uniti e l’Iran non avessero raggiunto un accordo.

L’emittente statunitense ha riferito che le discussioni su un simile attacco, circa otto mesi dopo la guerra tra Israele e Iran durata 12 giorni a giugno, sono in corso. Durante la guerra dello scorso anno, gli Stati Uniti si sono uniti agli attacchi israeliani contro gli impianti nucleari iraniani. Questa volta, il ruolo americano in un attacco israeliano comporterebbe l’assistenza ai jet per il rifornimento in volo o l’assistenza a Israele per ottenere il permesso di sorvolare i Paesi vicini, ha riportato la Cbs. Diversi paesi hanno dichiarato che non permetterebbero che il loro spazio aereo venisse utilizzato per un attacco all’Iran.

La notizia è arrivata mentre il ministro degli Esteri iraniano partiva per Ginevra, in vista di un secondo round di colloqui con gli Stati Uniti sul programma nucleare di Teheran, e mentre Netanyahu esprimeva scetticismo sul successo dei negoziati.

Dal canto loro, i talebani dell’Afghanistan aiuteranno e assisteranno la Repubblica islamica dell’Iran nel caso in cui gli Stati Uniti attacchino il Paese: lo ha dichiarato il portavoce del gruppo, Zabihullah Mujahid, al servizio in lingua pashtu di Radio Iran, citato dal Jerusalem Post.

Il popolo afghano mostrerebbe simpatia e probabilmente collaborerebbe con l’Iran se richiesto, ha chiarito Mujahid, sottolineando che questo non spingerebbe automaticamente il gruppo sunnita a unirsi a una guerra di rappresaglia contro gli Stati Uniti. Inoltre, il messaggio dei talebani è che non vogliono un conflitto tra Stati Uniti e Iran e preferirebbero adottare misure diplomatiche e proseguire i negoziati sul programma nucleare iraniano.

Inoltre, l’Iran ha “vinto” la guerra di 12 giorni con Israele e gli Stati Uniti a giugno, ha affermato Mujahid, e “vincerà di nuovo” se gli Stati Uniti attaccheranno. L’Iran sarà in grado di “vincere di nuovo” perché “ha la capacità, è nel giusto e ha il diritto di difendersi”, ha affermato.

All’epoca i talebani condannarono gli attacchi israeliani contro gli impianti di arricchimento nucleare, la leadership militare e altre posizioni strategiche del regime islamico. I rapporti tra Iran e talebani restano tesi a causa della divisione tra sciiti e sunniti. Tuttavia, i due governi hanno iniziato a collaborare da quando i talebani hanno ripreso il controllo del Paese.