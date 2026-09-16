Foto del giorno

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Nella Villa Bührle di Zurigo si stanno apponendo gli ultimi ritocchi a un’esposizione che celebrerà i manifesti pubblicitari svizzeri e i loro oltre cento anni di storia. “Highlights der Schweizer Plakatkunst” sarà visitabile dal 18 settembre al 18 ottobre.
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