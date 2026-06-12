The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Quinta Svizzera
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Ariana Grande, “non usate mia musica per video disumani dell’Ice”

Keystone-SDA

Ariana Grande critica la Casa Bianca per aver usato la sua musica in un video dell'ICE, l'agenzia americana per il controllo dell'immigrazione e delle dogane, in cui vengono filmati migranti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Vi prego di non usare la mia musica in relazione a questa assurdità barbara, disumana e odiosa”, ha detto la cantante dopo che la sua canzone ‘Bye’ è stata usata dalla Casa Bianca in un video in cui si vedevano gli agenti dell’Ice ammanettare migranti.

Il filmato era accompagnato dalla scritta “Bye-Bye. Il presidente Trump ci ha consegnato il confine più sicuro della storia”.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR