Ariana Grande, “non usate mia musica per video disumani dell’Ice”
Ariana Grande critica la Casa Bianca per aver usato la sua musica in un video dell'ICE, l'agenzia americana per il controllo dell'immigrazione e delle dogane, in cui vengono filmati migranti.
(Keystone-ATS) “Vi prego di non usare la mia musica in relazione a questa assurdità barbara, disumana e odiosa”, ha detto la cantante dopo che la sua canzone ‘Bye’ è stata usata dalla Casa Bianca in un video in cui si vedevano gli agenti dell’Ice ammanettare migranti.
Il filmato era accompagnato dalla scritta “Bye-Bye. Il presidente Trump ci ha consegnato il confine più sicuro della storia”.