Austria: mamma e figlia trovate nel congelatore a Innsbruck

Keystone-SDA

Orrore in Austria. Una donna siriana di 34 anni, che risultava dispersa dal luglio 2024, e la figlia, una bambina di dieci anni, sono state trovate morte dietro una parete di cartongesso all'interno di un congelatore in un appartamento a Innsbruck.

(Keystone-ATS) Due sospetti, un cittadino austriaco di 55 anni e il fratello di due anni più giovane, erano già stati arrestati a giugno, ma solo ora sono state localizzate le salme della donna e della ragazzina. I due uomini non hanno confessato.

Le salme di madre e figlia sono state trovate in un grande congelatore nascosto nella parte remota di un ripostiglio di un appartamento a Innsbruck. Uno dei due fratelli arrestati era collega di lavoro della donna e aveva avuto una relazione con lei, ha reso noto la polizia in una conferenza stampa.

Quando madre e figlia, ormai 16 mesi fa, erano scomparse dopo un viaggio a Düsseldorf, gli inquirenti hanno subito sospettato il 55enne, anche per strani movimenti sul conto corrente. Lui e il fratello, che invece è proprietario dell’appartamento, nel quale è stata fatta la macabra scoperta, hanno ammesso l’occultamento delle salme, ma negano l’omicidio e sostengono che si sarebbe trattato di un incidente.

L’esatta causa di morte, per il momento, non è stata stabilita a causa delle condizioni dei due cadaveri.