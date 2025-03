Auto contro la folla a Mannheim, due morti e 25 feriti

Keystone-SDA

Ci sarebbero almeno due morti e 25 feriti, di cui 15 in modo grave, a Mannheim, nel sudovest della Germania, dove un'auto si è lanciata sulla folla lungo una via dove era in corso un mercatino di Carnevale. Lo riporta la Bild citando fonti della sicurezza locale.

1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo i media tedeschi, non è ancora chiaro se si sia tratto di un incidente o di un gesto volontario. Secondo quanto riferito da testimoni oculari, citati da Mannheim24, un Suv nero è piombato sulla folla ad alta velocità nei pressi della Torre dell’acqua, monumento cittadino.

La polizia di Mannheim ritiene che non ci siano altri responsabili oltre all’uomo fermato alla guida dell’auto che ha travolto una folla di passanti. Lo riferisce l’agenzia tedesca Dpa che cita fonti interne alle forze dell’ordine.

Al momento la polizia conferma che una persona è morta, mentre per il quotidiano Bild sarebbero due.

Il carnevale è in diverse zone della Germania una festa molto sentita, con cortei cittadini e festeggiamenti. Mannheim è la terza città del Baden-Württemberg. Qui il 31 maggio scorso un venticinquenne ha accoltellato cinque persone e ha ucciso uno dei poliziotti che tentava di fermarlo. La procura ritiene si sia trattato di un attentato islamista; il processo è iniziato lo scorso febbraio.